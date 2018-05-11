В Киеве выпустили на 18 маршрут "умный" троллейбус

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Троллейбус оборудован видеокамерами, которые контролируют ситуацию на дороге и считают пассажиров в салоне
Фото: КГГА via Facebook

Троллейбус оборудован видеокамерами, которые контролируют ситуацию на дороге и считают пассажиров в салоне

В Киеве тестируют "умный" троллейбус, где вместе с водителем видеокамеры обеспечивают подсчет пассажиров и контроль текущей ситуации на дороге.

Об этом в эфире радио Киев рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий городской администрации Юрий Назаров, передает пресс-служба КГГА.

"Сейчас мы тестируем "умный" троллейбус на маршруте № 18 и сможем сделать выводы уже в течение месяца", - рассказал Юрий Назаров.

Салон троллейбуса оборудован камерами видеонаблюдения, которые и обеспечивают транспортное средство дополнительными наблюдательными функциями.

Среди прочего, тестовый "умный" троллейбус также контролирует температуру воздуха для комфорта пассажиров.

Полученные данные передаются онлайн в городской дата-центр.

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Водитель имеет возможность получить консультацию у диспетчера, когда возникнет такая необходимость.

Ожидается, что в дальнейшем похожими системами оборудуют весь транспорт в городе.

Напомним, в Украине планируют запретить строить остановки без защитных перил.

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