В Киеве у Красного корпуса университета произошло лобовое столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали два человека

В среду, 28 марта, на пересечении улицы Владимирской и бульвара Шевченко произошло ДТП с участием Hyundai и Sкoda. Выехавший на встречку Hyundai совершил лобовое столкновение с Sкoda, есть пострадавшие

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua

"Предварительно, девушка-водитель Hyundai, двигаясь по ул. Владимирская, при повороте налево на бульвар Т. Шевченко, в направлении пл. Победы, выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с Sкoda", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии пострадали два человека, помощь которым была оказана на месте.

Ранее сообщалось, что в Киеве владелец неправильно припаркованной машины избил водителя скорой, ехавшего на вызов.