В Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по прозвищу Профессор

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Злоумышленник больше внимания планировал
Фото: полиция

Злоумышленник больше внимания планировал "уделить" автомобильным ворам

Из Украины выдворили вора в законе по прозвищу Профессор, который руководил автоугонами на территории Киева и Кропивницкого.

Как сообщили в полиции Киева, 26-летнего уроженца Грузии задержали в столице во второй раз. В сентябре 2017 его уже высылали в Турцию, где он постоянно проживает, с запретом въезда на три года.

"Поэтому правоохранители во второй раз сопровождали Профессора к самолету, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете его въезда на территорию Украины сроком на три года", - добавили полицейские.

Вор в законе был коронован в 2013 году в одной из южных стран. В Украине он организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в криминальном мире. Профессора больше интересовали группы воров автомобилей. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи.

Напомним, что в Житомирской области во время спецоперации задержали вора в законе по прозвищу Полик.

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