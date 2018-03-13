В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах, спасатели эвакуировали газовые баллоны

В Киеве 70 спасателей и 18 единиц спецтехники ликвидируют пожар на складах по ул. Туполева

В Киеве по улице Туполева произошел пожар в складском помещении. Огонь распространился на 800 квадратных метров.

Как сообщили в спасательной службе, сохраняется угроза, что огонь перекинется на соседнюю офисное здание.

Возгорание произошло в 1-этажном здании высотой 8 метров.

Затрудняет тушение наличие в помещении с пожаром газовых баллонов. Сейчас сообщается, что спасатели эвакуировали уже 10 таких баллонов и проводят работу по их охлаждению.

К тушению привлекли 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на полигоне Широкий Лан произошел пожар: погиб военный, семеро пострадали.