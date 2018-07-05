05 июля 2018, четверг

В Киеве временно запретили продавать мясо и рыбу на ярмарках

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Временно запрещено продавать продукты, условия реализации которых требуют соблюдения температуры + 6 ° С
Фото: unsplash

Временно запрещено продавать продукты, условия реализации которых требуют соблюдения температуры + 6 ° С

В Киеве временно запретили торговать продуктами, которые быстро портятся, на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия, подчиненные профильному департаменту КГГА и районным государственным администрациям.

Речь идет о запрете продажи свежего мяса и мясопродуктов, колбасных изделий, молока и молочных продуктов, свежей, мороженой, копченой, вяленой рыбы, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры + 6 ° С.

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