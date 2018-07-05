В Киеве временно запретили продавать мясо и рыбу на ярмарках

В Киеве временно запретили торговать продуктами, которые быстро портятся, на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия, подчиненные профильному департаменту КГГА и районным государственным администрациям.
Речь идет о запрете продажи свежего мяса и мясопродуктов, колбасных изделий, молока и молочных продуктов, свежей, мороженой, копченой, вяленой рыбы, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры + 6 ° С.
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