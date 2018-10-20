В Киеве временно прекращают движение два маршрута скоростного трамвая

С 20 октября в Киеве закрывается движение скоростных трамваев №2 и №3 в связи с капитальным ремонтом путей.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение автобусов № 3Т: Кольцевая дорога - ул. Гната Юры.
Пассажиры автобусов маршрута № 3Т имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.
Кроме того, киевские власти пообещали увеличить количество трамваев на маршруте №1.
Журнал Новое Время №38
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