20 октября 2018, суббота

В Киеве временно прекращают движение два маршрута скоростного трамвая

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В Киеве временно не будут ездить трамваи №2 и №3
Фото: Wikipedia

В Киеве временно не будут ездить трамваи №2 и №3

С 20 октября в Киеве закрывается движение скоростных трамваев №2 и №3 в связи с капитальным ремонтом путей.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение автобусов № 3Т: Кольцевая дорога - ул. Гната Юры.

Пассажиры автобусов маршрута № 3Т имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Кроме того, киевские власти пообещали увеличить количество трамваев на маршруте №1.

Журнал Новое Время №38

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