В Киеве временно ограничат движение по двум мостам Сегодня, 17:30 103 Цей матеріал також доступний українською Временные ограничения связаны с ремонтными работами Фото: pixabay.com

В Киеве, во вторник, 11 декабря будет ограничено движение по двум мостам.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации Киевавтодор на своей странице в Facebook.

В частности, движение по Северному мосту будет ограничено в первой полосе в направлении жилого массива Троещина с 10:00 до 17:00.

Также с 11:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Николая Бажана.

Причина ограничений - ремонтные работы.