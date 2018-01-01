В Киеве временно ограничат движение по двум мостам
Сегодня, 17:30
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В Киеве, во вторник, 11 декабря будет ограничено движение по двум мостам.
Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации Киевавтодор на своей странице в Facebook.
В частности, движение по Северному мосту будет ограничено в первой полосе в направлении жилого массива Троещина с 10:00 до 17:00.
Также с 11:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Николая Бажана.
Причина ограничений - ремонтные работы.