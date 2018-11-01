В Киеве возобновили ограничения скорость движения до 50 км/ч

С 1 ноября в Киеве на 17 магистралях восстановили ограничения скорости движения до 50 км/ч. Ранее по этим дорогам допускалось ездить со скоростью 80 км/ч.
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
Он отметил, что дорожные условия в зимний период не будут позволять двигаться с такой скоростью.
Билошицкий напомнил, что с 1 апреля ограничения скорости снова снимут.
Напомним, 9 октября Киевсовет утвердил перечень участков столичных дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.
В частности увеличена скорость движения на следующих участках:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до
ул. Чернобыльской)
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения
с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского
проспекта)
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии
проведение капитального ремонта проезжей части);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев)
- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Северного моста)
- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади)
- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до
ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской
площади)
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и
от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии
проведение капитального ремонт проезжей части);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)
- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)
- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).
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