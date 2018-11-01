В Киеве возобновили ограничения скорость движения до 50 км/ч

С 1 ноября в Киеве на 17 магистралях восстановили ограничения скорости движения до 50 км/ч. Ранее по этим дорогам допускалось ездить со скоростью 80 км/ч.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Он отметил, что дорожные условия в зимний период не будут позволять двигаться с такой скоростью.

Билошицкий напомнил, что с 1 апреля ограничения скорости снова снимут.

Напомним, 9 октября Киевсовет утвердил перечень участков столичных дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

В частности увеличена скорость движения на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до

ул. Чернобыльской)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения

с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского

проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии

проведение капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Северного моста)

- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади)

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до

ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской

площади)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и

от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии

проведение капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).