В Киеве восстановили фрагмент Стены памяти, которую 36 лет назад по указу власти залили бетоном

Будет ли проект восстановлен до конца - теперь зависит от решения киевской власти

В Киеве состоялась презентация восстановленного фрагмента грандиозной Стены Памяти - скульптурного памятника, который залили бетоном весной 1982 по указанию первого секретаря КП Украины Владимира Щербицкого.

Об этом сообщает Укринформ.

"В то время барельефы были готовы, только не расписаны энкаустикой, способом, которым покрывали египетские пирамиды, - стена должна была быть цветная. Она простояла под бетоном 36 лет. Это конструкция длиной 213 метров, высотой от 4,5 до 16 метров. Площадь ее 2 тыс. кв. метров. ее заливали бетоном с 21 марта до мая 1982 года, работали в три смены, чтобы успеть к празднованию 1500-летия Киева, чтобы ее не увидели иностранные гости. Советская власть считала, что она не соответствует социалистическому реализму ", - сказал соавтор проекта Владимир Мельниченко.

Он рассказал: до арматуры на стене приварили специальную сетку толщиной 6 мм - чтобы рентгеном нельзя было ее просветить и увидеть, что под ней. После этого между сеткой и рельефом залили 95 тонн бетона.

Стена Памяти была создана супругами авангардных художников Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко. В 2010 году Ада Рыбачук умерла.

"Мы работали много часов в сутки, до тех пор, пока не падали с ног. В течение 7 лет. Никто не верил, что это могли сделать только два человека. Когда залили Стену бетоном, мы почувствовали, что уничтожили нашу работу и уничтожили нас", - сказал художник.

Присутствующие на презентации отмечали, что аналогов этому проекту в мире нет - он абсолютно уникален, как уникальна и технология, придуманная его авторами, ее назвали "объемный гобелен".

Стена Памяти на Байковой горе является частью комплекса, включающего Киевский крематорий, который также является уникальным проектом. Работе над комплексом Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко посвятили 13 лет своей жизни.

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