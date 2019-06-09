В Киеве возле ТЦ произошло ДТП: один человек погиб, еще четверо получили травмы Сегодня, 22:23 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В результате аварии на Столичном шоссе в Киеве погиб водитель, четверо пассажиров авто госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации полиции, водитель не справился с управлением и въехал в металлический отбойник, а затем в пристройку на парковке торгового центра.

В результате столкновения 24-летний иностранец погиб на месте. Еще четыре пассажира госпитализировали с различными травмами.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.