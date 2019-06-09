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В Киеве возле ТЦ произошло ДТП: один человек погиб, еще четверо получили травмы

Сегодня, 22:23
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В Киеве возле ТЦ произошло ДТП: один человек погиб, еще четверо получили травмы - фото

НВ

В результате аварии на Столичном шоссе в Киеве погиб водитель, четверо пассажиров авто госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации полиции, водитель не справился с управлением и въехал в металлический отбойник, а затем в пристройку на парковке торгового центра.

В результате столкновения 24-летний иностранец погиб на месте. Еще четыре пассажира госпитализировали с различными травмами.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Теги:   Киев ДТП

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