В Киеве возле StereoPlaza произошла массовая драка: 11 задержанных Вчера, 22:56 1964 Цей матеріал також доступний українською Борщаговка Инфо / Facebook Здание забросали петардами Борщаговка Инфо / Facebook

В среду, 10 апреля, около 40 человек устроили погром возле концертного зала StereoPlaza в Киеве.

Как сообщили столичной полиции, хулиганы бросали петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись.

В соцсетях сообщили, что у StereoPlaza произошла массовая драка между неизвестными и правоохранителями. Громадське сообщает, что этому предшествовала акция протеста против концертов российских исполнителей в Украине.

По словам полицейских, в результате отработки прилегающего района были задержали 11 человек, вероятно причастные к хулиганству. После дачи объяснений на трех из них составили административные материалы за мелкое хулиганство.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.