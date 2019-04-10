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В Киеве возле StereoPlaza произошла массовая драка: 11 задержанных

Вчера, 22:56
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В Киеве возле StereoPlaza произошла массовая драка: 11 задержанных - фото

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Здание забросали петардами

В среду, 10 апреля, около 40 человек устроили погром возле концертного зала StereoPlaza в Киеве.

Как сообщили столичной полиции, хулиганы бросали петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись.

В соцсетях сообщили, что у StereoPlaza произошла массовая драка между неизвестными и правоохранителями. Громадське сообщает, что этому предшествовала акция протеста против концертов российских исполнителей в Украине.

По словам полицейских, в результате отработки прилегающего района были задержали 11 человек, вероятно причастные к хулиганству. После дачи объяснений на трех из них составили административные материалы за мелкое хулиганство.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Теги:   Киев

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