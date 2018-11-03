В Киеве возле станции метро Почайна пьяный водитель влетел в Славуту и отправил ее в отбойник

Ночью в Киеве на проспекте Степана Бандеры недалеко от станции метро Почайна произошла авария с участием автомобилей Газель и Славута.
По словам водителя Славуты, он двигался во втором ряду в сторону Куреневского парка со скоростью около 50 километров в час, сообщает Информатор.
В этот момент сзади на большой скорости в него влетел грузовик Газель. Удар был такой силы, что легковушку откинуло в отбойник.
У водителя Газели были все признаки алкогольного опьянения, он спорил с прибывшими на место происшествия полицейскими и отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.
В результате аварии, водитель Славуты получил травмы спины и ноги, однако мужчина отказался от госпитализации.
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