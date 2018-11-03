03 ноября 2018, суббота

В Киеве возле станции метро Почайна пьяный водитель влетел в Славуту и отправил ее в отбойник

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От удара легковушку откинуло в отбойник
Фото: Информатор

От удара легковушку откинуло в отбойник

Ночью в Киеве на проспекте Степана Бандеры недалеко от станции метро Почайна произошла авария с участием автомобилей Газель и Славута.

По словам водителя Славуты, он двигался во втором ряду в сторону Куреневского парка со скоростью около 50 километров в час, сообщает Информатор.

В этот момент сзади на большой скорости в него влетел грузовик Газель. Удар был такой силы, что легковушку откинуло в отбойник.

У водителя Газели были все признаки алкогольного опьянения, он спорил с прибывшими на место происшествия полицейскими и отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.

В результате аварии, водитель Славуты получил травмы спины и ноги, однако мужчина отказался от госпитализации.

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