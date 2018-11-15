В Киеве возле посольства РФ появился сквер имени Бориса Немцова

В четверг, 15 ноября, депутаты Киевского городского совета присвоили скверу возле посольства РФ имя убитого в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова.

Как передает LB.ua, за соответствующее решение проголосовали 69 депутатов при минимально необходимом 61.

Теперь безымянный сквер на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта будет носить имя убитого критика Кремля.

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Российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля.

В июне 2017 года суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет.

Родственники Немцова после вынесения приговора заявили, что считают преступление нераскрытым.

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