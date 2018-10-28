28 октября 2018, воскресенье

В Киеве возле посольства Нидерландов произошел пожар

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Предварительно, никто не пострадал
Фото: Информатор

Предварительно, никто не пострадал

В воскресенье, 28 октября, в Киеве произошел пожар в пристройке по адресу Контрактовая площадь, 7, что рядом с посольством Нидерландов и самым старым зданием столицы.

Об этом сообщает Информатор.

Площадь пожара - около 30 метров.

Столб черного дыма был виден издалека. До приезда пожарных жители соседних домов пытались тушить огонь водой и из огнетушителей.

Фото: Информатор

Пожар уже потушили. Предварительно, никто не пострадал.

Причины возгорания выяснит следствие, однако есть информация, что горели мусорные пластиковые контейнеры. 

Фото: Информатор

Стоит отметить, что по данному адресу, за посольством Нидерландов, находится один из самых старых жилых домов Киева, который построили в 1760 году.

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