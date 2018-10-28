В Киеве возле посольства Нидерландов произошел пожар

В воскресенье, 28 октября, в Киеве произошел пожар в пристройке по адресу Контрактовая площадь, 7, что рядом с посольством Нидерландов и самым старым зданием столицы.
Об этом сообщает Информатор.
Площадь пожара - около 30 метров.
Столб черного дыма был виден издалека. До приезда пожарных жители соседних домов пытались тушить огонь водой и из огнетушителей.
Пожар уже потушили. Предварительно, никто не пострадал.
Причины возгорания выяснит следствие, однако есть информация, что горели мусорные пластиковые контейнеры.
Стоит отметить, что по данному адресу, за посольством Нидерландов, находится один из самых старых жилых домов Киева, который построили в 1760 году.
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