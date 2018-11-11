11 ноября 2018, воскресенье

В Киеве возле Минобороны Mazda на скорости влетела в подземный переход

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Автомобиль на скорости влетел в подземный переход
Фото: Информатор

Автомобиль на скорости влетел в подземный переход

Утром 11 ноября в Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко произошла авария с участием автомобиля Mazda CX-7.

Как сообщает Информатор, водитель Mazda ехал с Воздухофлотского моста в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление, автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход.

В результате столкновения у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу. Спасатели ГСЧС занимались ликвидацией разлития.

По словам полиции, водитель Mazda не был пьян и, возможно, просто уснул за рулем.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая и спасатели. Детали происшествия установит следствие.

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