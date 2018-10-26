26 октября 2018, пятница

В Киеве возле метро Берестейская Audi въехала в трамвай

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Машина получила повреждения

Машина получила повреждения

В Киеве возле метро Берестейская произошло ДТП с участием легкового авто и трамвая.

По данным сообщества Киев Оперативный, водитель Audi сначала пропускал общественный транспорт, однако потом поехал.

В результате он въехал в трамвай. Машина получила повреждения.

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