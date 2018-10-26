В Киеве возле метро Берестейская Audi въехала в трамвай

В Киеве возле метро Берестейская произошло ДТП с участием легкового авто и трамвая.
По данным сообщества Киев Оперативный, водитель Audi сначала пропускал общественный транспорт, однако потом поехал.
В результате он въехал в трамвай. Машина получила повреждения.
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