В Киеве возле метро Академгородок горели МАФы, павильоны могли поджечь

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На Академгородке могли гореть залы с игровыми автоматами
Фото: ГСЧС

На Академгородке могли гореть залы с игровыми автоматами

В ночь на 24 мая в Киеве возле станции метро Академгородок произошел пожар.

По данным спасателей, возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размером 20х15 м. Огонь распространился на расположенные рядом павильоны и магазин.

Огонь повредил крышу, облицовку стен и потолка, а также мебель. В магазине поврежден лоток с товарами, закопчены стены и потолок.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

По данным сообщества Киев Оперативный, горели павильоны с игровыми автоматами Золотая подкова. Причиной мог стать поджег. По словам очевидцев, в заведение забежали восемь человек, которые закинули коктейли Молотова.

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