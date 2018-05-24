В Киеве возле метро Академгородок горели МАФы, павильоны могли поджечь

На Академгородке могли гореть залы с игровыми автоматами

В ночь на 24 мая в Киеве возле станции метро Академгородок произошел пожар.

По данным спасателей, возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размером 20х15 м. Огонь распространился на расположенные рядом павильоны и магазин.

Огонь повредил крышу, облицовку стен и потолка, а также мебель. В магазине поврежден лоток с товарами, закопчены стены и потолок.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

По данным сообщества Киев Оперативный, горели павильоны с игровыми автоматами Золотая подкова. Причиной мог стать поджег. По словам очевидцев, в заведение забежали восемь человек, которые закинули коктейли Молотова.