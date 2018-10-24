В Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой - СМИ

В Киеве около Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой, передает РБК-Украина.
Согласно сообщению, около полуночи возле Бессарабского рынка произошел конфликт между двумя группами мужчин. По словам корреспондента телеканала, в руках одного из участников конфликта был предмет, что похож на пистолет.
Через некоторое время было слышно как минимум один выстрел.
Детали случившегося инцидента выясняются.
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