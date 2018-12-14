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В Киеве вооруженная банда пыталась ограбить АЗС

Сегодня, 16:56
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Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции

Фото: Киев Оперативный

В пятницу, 14 декабря, трое вооруженных ножами и пистолетом злоумышленников в масках пытались ограбить в Киеве автозаправочную станцию.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook, инцидент произошел на улице Освободителей в Днепровском районе.

"Нападавших задержали, орудие преступления изъято, проводятся неотложные следственные действия. Лица проверяются на причастность к совершению других, аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия на данное время нет.

Теги:   Ограбление АЗС Киев

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