В Киеве вооруженная банда пыталась ограбить АЗС
Сегодня, 16:56
959
В пятницу, 14 декабря, трое вооруженных ножами и пистолетом злоумышленников в масках пытались ограбить в Киеве автозаправочную станцию.
Как сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook, инцидент произошел на улице Освободителей в Днепровском районе.
"Нападавших задержали, орудие преступления изъято, проводятся неотложные следственные действия. Лица проверяются на причастность к совершению других, аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.
Других подробностей происшествия на данное время нет.