В Киеве вооруженная банда пыталась ограбить АЗС Сегодня, 16:56 959 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции Фото: Киев Оперативный

В пятницу, 14 декабря, трое вооруженных ножами и пистолетом злоумышленников в масках пытались ограбить в Киеве автозаправочную станцию.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook, инцидент произошел на улице Освободителей в Днепровском районе.

"Нападавших задержали, орудие преступления изъято, проводятся неотложные следственные действия. Лица проверяются на причастность к совершению других, аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия на данное время нет.