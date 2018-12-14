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В Киеве Volvo влетел в бетонный отбойник: водитель погиб на месте

Сегодня, 08:07
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Предварительно, водитель не был пристегнут

Фото: Информатор

Ночью 14 декабря в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Volvo, водитель которого погиб на месте.

Как сообщает Информатор, авария случилась около 3:40. Volvo двигался в сторону проспекта Степана Бандеры и при въезде на мост, по неизвестным причинам, влетел в отбойник.

За рулем находился 45-летний мужчина. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать водителя, но он погиб.

Судя по повреждениям на лобовом стекле, мужчина не был пристегнут.

Что стало причиной аварии неизвестно, так как на месте не было свидетелей. Точные обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Теги:   ДТП Киев

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