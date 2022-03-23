Любовь на фоне войны. В Киеве военный женился на девушке через Интернет — фоторепортаж НВ

23 марта, 14:22
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Артем Михуля, солдат Вооруженных сил Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)

Артем Михуля, солдат Вооруженных сил Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)

Автор: Наталья Кравчук, Александр Медведев

Солдат Вооруженных сил Украины Артем Михуля решил пожениться онлайн со своей любимой, которая сейчас находится за границей. Момент заключения брака сняли фотографы НВ Наталья Кравчук и Александр Медведев.

Когда начались боевые действия, Артем Михуля вывез своих родных за границу, а затем вернулся, чтобы защищать столицу.

«Я для себя принял решение еще в первый день: убегать я никуда не собираюсь, я здесь родился и другого быть не может», — говорит Михуля.

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Александр Медведев / НВ
Фото: Александр Медведев / НВ
Александр Медведев / НВ
Фото: Александр Медведев / НВ

Его невеста Александра Филлипинских рассказала журналистам, что, заключая брак онлайн, испытывает смешанные чувства, ведь сейчас находится не на территории родной страны, а сама церемония проходит «не так, как она хотела».

Александр Медведев / НВ
Фото: Александр Медведев / НВ

«Но я люблю моего мужа», — подчеркнула Филлипинская.

Александр Медведев / НВ
Фото: Александр Медведев / НВ

Брак молодоженов заверил командир воинской части, где служит Михуля.

Александр Медведев / НВ
Фото: Александр Медведев / НВ
Александр Медведев / НВ
Фото: Александр Медведев / НВ
Александр Медведев / НВ
Фото: Александр Медведев / НВ

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Теги:   Киев Российско-украинская война Свадьба

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