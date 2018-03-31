В Киеве водители двух авто устроили стрельбу, поссорившись из-за права проехать первым

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Интернет-сообщество dtp.kiev.ua опубликовало фото с места стрельбы

Интернет-сообщество dtp.kiev.ua опубликовало фото с места стрельбы

Полиция Киева объявила в розыск белый Mercedes Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara, водители которых устроили стрельбу.

Как сообщается 31 марта на странице полиции Киева в Facebook, свидетели утверждают, что на проспекте Глушкова между водителями этих авто возник конфликт из-за первоочередности проезда, причем оба во время конфликта применили оружие.

В 16:20 в Киеве был объявлен план Перехват, водителей, устроивших стрельбу, разыскивают все наряды полиции. Кроме того, на месте происшествия правоохранители проводят осмотр и опрашивают свидетелей.

Интернет-сообщества dtp.kiev.ua и Киев Оперативный сообщают, что стреляли на парковке торгового центра Магелан из автомата. Оба интернет-сообщества пишут только о розыске белого микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter.

Напомним, 31 марта мужчина устроил стрельбу в магазине на Подоле и случайно ранил женщину, которая проходила мимо.

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