В Киеве водитель вытолкал своим внедорожником автомобиль, заблокировавший его на парковке - видео Сегодня, 16:40 3712 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Видео было снято на Большой Васильковской Скриншот с видео Киев Оперативный

В среду, 6 февраля, в Киеве водителю внедорожника пришлось пойти на крайние меры, чтобы выехать с парковки.

Соответствующее видео, снятое случайным очевидцем, опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

На нем видно, как Toyota, двигаясь задним ходом, буквально выталкивает заблокировавший ее Peugeot, после чего просто уезжает.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Большая Васильковская.

Реакция на это происшествие владельца помятого Peugeot на данное время не известна.