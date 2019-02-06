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В Киеве водитель вытолкал своим внедорожником автомобиль, заблокировавший его на парковке - видео

Сегодня, 16:40
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Скриншот с видео Киев Оперативный

Видео было снято на Большой Васильковской

В среду, 6 февраля, в Киеве водителю внедорожника пришлось пойти на крайние меры, чтобы выехать с парковки.

Соответствующее видео, снятое случайным очевидцем, опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

На нем видно, как Toyota, двигаясь задним ходом, буквально выталкивает заблокировавший ее Peugeot, после чего просто уезжает.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Большая Васильковская.

Реакция на это происшествие владельца помятого Peugeot на данное время не известна.

Теги:   ДТП Парковка Киев

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