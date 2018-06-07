В Киеве водитель внедорожника устроил ДТП, заблокировав движение трамваев

В результате ДТП никто не пострадал

В четверг, 7 июня, на Троещине в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника и трамвая.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"На улице Закревского водитель Toyota не предоставил приоритет трамваю и протаранил его. Оба транспортных средства своим ходом уже не уедут. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

При этом в результате ДТП движение трамваев было остановлено.

Ранее сообщалось, что на Дмитриевской в Киеве трамвай столкнулся с BMW.