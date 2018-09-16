16 сентября 2018, воскресенье

В Киеве водитель Uber въехал в остановку с людьми: есть пострадавшие

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Водитель Nissan Leaf пытался скрыться

Водитель Nissan Leaf пытался скрыться

В Киеве около станции метро Минская водитель сервиса Uber на высокой скорости въехал в остановку общественного транспорта и сбил двоих человек, сообщает Киев Оперативный.

По информации свидетелей, после аварии водитель Nissan Leaf пытался скрыться.

По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что мужчина отвлекся. Таксист отрицает наличие алкоголя в крови, однако трезвость мужчины должен проверить нарколог.

В пресс-службе полиции Киева сообщили о двух пострадавших.

"К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако две женщины получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной пострадавшей травма руки, у другой - закрытая черепно-мозговая травма", - сказано в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают медики и правоохранители. 

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