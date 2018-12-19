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В Киеве водитель Uber разбил четыре автомобиля и вылетел через окно

Сегодня, 09:33
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После столкновения водитель Uber вылетел из машины через окно

Фото: Информатор

В ночь на 19 декабря в Киеве на Харьковской площади произошло масштабное ДТП: столкнулись Renault Logan, Audi A3, Audi A6 и Opel Astra.

Как сообщает Информатор, автомобиль Renault службы такси Uber пересекал проспект Бажана с Харьковского шоссе на красный сигнал светофора и ехал в сторону Бортничей на заказ. В этот момент Audi, Opel и Audi ехали в сторону Борисполя на зеленый свет.

Первый удар пришелся на Audi A3, а другие машины уже столкнулись по инерции. От удара водитель такси Uber вылетел из машины через окно. Его госпитализировали в больницу. Также помощь медиков понадобилась водителю Audi A3, его спустя 40 минут после аварии также забрали врачи.

На месте происшествия работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

Теги:   Uber ДТП Киев

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