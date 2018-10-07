07 октября 2018, воскресенье

В Киеве водитель такси Uber врезался в столб: пассажир в реанимации

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Предварительно, водитель был пьян
Фото: Информатор

Предварительно, водитель был пьян

В Киеве в ночь на воскресенье, 7 октября, около 3:40 на пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховного Совета машина такси  вылетела с дороги и врезалась в опору освещения: пассажир в реанимации.

Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам свидетелей ДТП, Skoda на большой скорости двигалась от Дарницкой площади в сторону метро Черниговская. Рядом не было других автомобилей, но, по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы, а детали автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг.

Основной удар пришелся на сторону, где находился пассажир - его в тяжелом состоянии забрали в реанимацию. Водитель такси находился в сознании. 

Точные причины аварии устанавливают. 

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