В Киеве водитель под воздействием наркотиков устроил погоню на угнанном авто

Вечером 23 октября в Киеве на улице Дмитрия Луценко произошло ДТП: Toyota Camry во время погони врезалась в Ford Escort и пыталась скрыться.

По словам патрульных, они попытались остановить Toyota еще на улице Академика Заболотного из-за того, что у автомобиля не работал габарит, однако автомобиль начал уезжать от правоохранителей, сообщает Информатор.

Началась погоня, за нарушителем патрульные гонялись по всем Теремкам. На улице Дмитрия Луценко Toyota врезалась в припаркованный Ford и залетела на бордюр, после этого машина вылетела снова на дорогу, но уже была не на ходу.

Двое мужчин выбежали из Toyota и начали убегать. Один мужчина скрылся во дворах, его не догнали, а второй забежал на автостоянку, там его задержали полицейские.

Задержанный рассказал, что ехал в машине со знакомым, который сидел за рулем, почему водитель не остановился на требования патрульных он не знает. Однако свидетели происшествия утверждают, что именно задержанный сидел за рулем машины.

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие наркотических веществ в организме, однако он отказался от посещения нарколога. При этом подтвердил, что курил коноплю за три часа до происшествия. На Camry были установлены грузинские номерные знаки, однако они не действительны. При проверке автомобиля по базе было установлено, что около месяца назад эту Toyota угнали в Дарницком районе.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.