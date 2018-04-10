В Киеве водитель напал на сотрудника полиции

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы

Во вторник, 10 апреля, на проспекте Правды в Киеве водитель, остановленный за нарушение ПДД, напал на сотрудника патрульной полиции.

"За нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили автомобиль Мицубиси для составления административного протокола. Водитель агрессивно отреагировал на остановку: начал нецензурно ругаться и попытался покинуть место происшествия", - рассказали правоохранители.

Как сообщается, догнав нарушителя, полицейские заблокировали его автомобиль и потребовали выйти.

"Во время задержания он несколько раз ударил работника полиции. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, это - 21-летний местный житель", - добавили в Нацполиции.

Теперь водителю, кроме административной ответственности, грозит также ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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