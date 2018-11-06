В Киеве водитель на Таврии протаранил Lanos и сбежал в лес

Вечером 5 ноября в Киеве в Пуще-Водице произошла авария с участием автомобилей ЗАЗ Таврия и Daewoo Lanos.
По словам патрульных, Таврия двигалась в направлении улицы Селянской, вылетела на встречную полосу и ударила в бок Lanos, сообщает Информатор.
"Все более-менее обошлось. Мужу оказали помощь на месте, на меня лишь стекло посыпалось. Водитель Таврии был пьяным и ехал на большой скорости. Он и не думал останавливаться, но пришлось, потому что от удара потерял левое колесо", - рассказала пассажирка Lanos.
По ее словам, водитель Таврии получил травму грудной клетки. Несмотря на это, он выбежал из автомобиля и скрылся в лесу. Второго мужчину, который сидел на пассажирском месте, задержали свидетели ДТП. Патрульным он сказал, что находился за рулем автомобиля и больше в машине никого не было. После этого его проверили на драгере — прибор показал 2,29 промилле алкоголя в крови (при допустимой норме 0,2).
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