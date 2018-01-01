В Киеве водитель маршрутки из-за спора с пассажиром врезался в полицейскую машину - соцсети Сегодня, 13:05 190 Цей матеріал також доступний українською По словам очевидцев, водитель обозвал пассажира "тварью" Фото: dtp.kiev.ua

В четверг, 13 декабря, на улице Драгоманова в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и микроавтобуса Нацполиции.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.

Как отмечается, причиной аварии стала перепалка водителя маршрутки с пассажиром.

"Водитель маршрута Дарница-Позняки (445), который обозвал человека "тварью" за то, что он мешкал в оплате за проезд. Естественно, общественности это не понравилось, и началась словесная перепалка. В результате водитель совершает ДТП", - рассказал один из очевидцев.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.