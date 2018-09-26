В Киеве водитель Honda спровоцировал ДТП, потеряв сознание за рулем

Во время движения водителю Honda стало плохо и он потерял сознание

В Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро произошла авария с участием автомобилей Honda Civic, Renault Logan и Fiat Doblo.

Причиной ДТП стало то, что водитель Honda потерял сознание за рулем, сообщает Информатор.

По словам полицейских, водитель автомобиля Honda Civic двигался по Набережному шоссе в сторону моста Метро. Во время движения мужчине стало плохо и он потерял сознание. Неуправляемая машина вылетела на разделительный газон, а затем на встречную полосу. После чего Honda столкнулась с Renault Logan и Fiat Doblo.

В результате аварии водителя Honda госпитализировали с травмами различной степени тяжести. У Civic и Renault Logan сильно повреждены передние части, Fiat не получил серьезных повреждений.