В Киеве водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем и врезался в легковушку

В районе Южного вокзала в Киеве в пятницу, 15 июня, произошло ДТП с участием автобуса с детьми и легковушки.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел утром на улице Ивана Огиенко.

При этом отмечается, что причиной аварии стало то, что водитель автобуса скончался за рулем.

"На ходу водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым. Транспорт повело и он задел Chevrolet Lacetti. В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению", - говорится в сообщении.

Неуправляемый автобус в итоге остановил учитель школьников.

После этого на место вызвали скорую, однако медики только констатировали смерть водителя автобуса.

В то же время никто из детей в результате происшествия не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Львове водитель скончался за рулем грузовика, из-за чего протаранил легковой автомобиль.