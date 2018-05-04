В Киеве во время спецоперации задержали главу Хлеба Украины и других высокопоставленных чиновников

Злоумышленники требовали у предпринимателя ежемесячную "дань" в размере 100 тысяч гривен

Правоохранители во время совместной спецоперации прокуратуры и СБУ разоблачили в Киеве группу лиц из числа высокопоставленных чиновников, которые требовали от предпринимателя крупную взятку за нерасторжение договора аренды промышленных помещений.

"Исполняющий обязанности председателя правления ГАК Хлеб Украины, сговорившись с директором дочернего предприятия Черновицкий комбинат хлебопродуктов, а также заместителем председателя Черновицкого горсовета и юристом требовали от директора частной компании ежемесячно платить неправомерную выгоду в размере 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время спецоперации было задокументировано получение вышеуказанными лицами 200 тысяч гривен, которые были переданы им двумя траншами.

"В настоящее время все вышеупомянутые фигуранты задержаны. Решается вопрос о сообщении данным лицам о подозрении в совершении преступления", - добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали чиновника Госпогранслужбы на взятке в 530 тысяч гривен.