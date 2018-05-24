В Киеве во время получения взятки задержали одного из руководителей Госпродпотребслужбы

Правоохранители во время получения взятки в размере 30 тыс. грн задержали руководителя одного из отделов управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киеве.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, чиновник требовал у предпринимателя 30 тыс. грн за выдачу разрешений соответствия требованиям технического оборудования.

Чиновнику Госпродпотребслужбы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника областного управления Госпродпотребслужбы за вымогательство от своего коллеги взятки в размере $8 тысяч.