В Киеве во время получения 200 тысяч гривен взятки задержали руководителя одного из театров

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Взяточник задержан в помещении театра
Фото: прокуратура

Взяточник задержан в помещении театра

В Киеве во вторник, 22 мая, во время получения взятки в размере 200 тысяч гривен задержали заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.

Как сообщили в столичной прокуратуре, взяточник требовал деньги от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок.

Руководителя театра задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из районных управлений Национальной полиции Киевской области разоблачили в коррупции.

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