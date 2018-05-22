В Киеве во время получения 200 тысяч гривен взятки задержали руководителя одного из театров

В Киеве во вторник, 22 мая, во время получения взятки в размере 200 тысяч гривен задержали заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.

Как сообщили в столичной прокуратуре, взяточник требовал деньги от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок.

Руководителя театра задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из районных управлений Национальной полиции Киевской области разоблачили в коррупции.