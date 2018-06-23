В Киеве во время конвоирования сбежал подозреваемый

В Киеве в субботу, 23 июня, ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

Как сообщили в полиции, мужчина - ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов. Сейчас против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимально ему грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

"Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Как он бежал во время конвоирования, не сообщается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Бурлаку, немедленно сообщить об этом по телефонам: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 или 102.