В Киеве Hyundai врезался на перекрестке в троллейбус, движение затруднено

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В результате аварии никто не пострадал

В результате аварии никто не пострадал

В понедельник, 19 марта, на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Курской в Киеве автомобиль Hyundai протаранил троллейбус с пассажирами.

Об этом сообщили в сообществе Киев оперативный.

"Только что на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Курской, из-за яркого солнца (так сказал участник ДТП), водитель автомобиля Hyundai выехал на перекресток на запрещенный сигнал светофора. К несчастью, в это время перекресток пересекал троллейбус, избежать аварии не удалось", - говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал, однако движение транспорта на данном участке затруднено.

Ранее сообщалось, что в Запорожье трамвай слетел с рельсов и врезался в электроопору.

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