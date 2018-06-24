24 июня 2018, воскресенье

В Киеве произошла стрельба в ресторане: один человек погиб, двое раненых

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Стрелявшего задержали. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа
Фото: espreso.tv

Стрелявшего задержали. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа

В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены, передает Еспресо.

Как сообщается, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба.Так, 60-летний владелец заявил, что "клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане".

"В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализировали врачи", - говорится в сообщении.

Стрелявшего задержали. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Напомним, вблизи метро Теремки в Киеве обстреляли микроавтобус.

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