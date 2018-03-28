В Киеве владелец неправильно припаркованной машины избил водителя скорой, ехавшего на вызов - соцсети

Мужчина, на вызов к которому ехали медики, не выжил

В Киеве водитель автомобиля Toyota напал на экипаж скорой помощи, который спешил на вызов.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Только что водитель данного авто, который стоял во дворе возле дома по ул. Зодчих 80А, не предоставил возможности машине скорой помощи проехать, на замечание выбежал из машины, вытащил нашего водителя из-за руля, завалил и начал бить. В руках у него был пистолет, но к счастью не успел им воспользоваться", - рассказали медики.

Как отмечается, человек, на вызов к которому ехала скорая, не выжил.

Ранее сообщалось, что в Киеве скорая с ребенком попала в ДТП.