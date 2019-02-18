В Киеве вандал испортил на станции метро Тараса Шевченко портреты поэта - видео Вчера, 13:40 749 Цей матеріал також доступний українською Заборона Пользователи узнали в вандале активиста Юрия Хорта Заборона

В воскресенье, 17 февраля, на станции метро Тараса Шевченко в Киеве вандал испортил портреты украинского поэта, появившиеся там в рамках выставки Квантовый скачок Шевченко.

Соответствующее видео было обнародовано в Сети одним из очевидцев происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек подходит к выставленным на станции портретам Шевченко в образе разных известных личностей и режет их ножом.

По данным Telegram-канала Забороны, пользователи узнали в вандале винницкого активиста Юрия Хорта, который за несколько дней до этого раскритиковал выставку на своей странице в соцсети, назвав ее "официальным надругательством".