В Киеве вандал испортил на станции метро Тараса Шевченко портреты поэта - видео
В воскресенье, 17
февраля, на станции метро Тараса Шевченко в Киеве вандал испортил портреты украинского
поэта, появившиеся там в рамках выставки Квантовый скачок Шевченко.
Соответствующее
видео было обнародовано в Сети одним из очевидцев происшествия.
На опубликованных
кадрах видно, как молодой человек подходит к выставленным на станции портретам
Шевченко в образе разных известных личностей и режет их ножом.
По данным Telegram-канала
Забороны, пользователи узнали в вандале винницкого активиста Юрия Хорта,
который за несколько дней до этого раскритиковал выставку на своей странице в
соцсети, назвав ее "официальным надругательством".