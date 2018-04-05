В Киеве в здании Пенсионного фонда произошел пожар, есть погибший

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Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
@ troyeshchyna/instagram

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители

В Киеве в здании Пенсионного фонда произошел пожар, на месте аварии спасатели нашли тело мужчины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание на Троещине (Деснянский район) произошел утром 5 апреля по адресу: ул.. Каштановая, 6.

Выяснилось, что на внешней лестничной клетке горел мусор на площади 6 кв. м.

Что вызвало возгорание, выяснят правоохранители.

Часть здания, где произошел пожар, была не действующей.

Напомним, спасатели ГСЧС по поручению правительства со 2 апреля начали массовые проверки торговых центров, детских садов, школ и др..

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