29 ноября 2018, четверг

В Киеве в здании Минфина произошел пожар

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Людей эвакуировали из-за сильного задымления
Фото: ГСЧС

Людей эвакуировали из-за сильного задымления

В Киеве в админздании Минфина на Контрактовой площади произошел пожар.

По данным спасателей, произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте.

Из-за задымления из здания эвакуировали 20 сотрудников.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По данным ТСН, пожар возник в шахте лифта на уровне седьмого этажа, затем огонь перекинулся на кабину лифта.

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