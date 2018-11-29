В Киеве в здании Минфина произошел пожар

В Киеве в админздании Минфина на Контрактовой площади произошел пожар.
По данным спасателей, произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте.
Из-за задымления из здания эвакуировали 20 сотрудников.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
По данным ТСН, пожар возник в шахте лифта на уровне седьмого этажа, затем огонь перекинулся на кабину лифта.
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования