В Киеве в воскресенье проходит полумарафон, какие улицы перекрыты – трансляция Сегодня, 09:22 1067 Цей матеріал також доступний українською Kyiv Half Marathon/Facebook С 9:00 до 9:10 запланировали три старта для спортсменов Kyiv Half Marathon/Facebook

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве проходит 21-километровый забег 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon и Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) с полумарафоном.

Спортивный городок открылся в 8:00. Информатор побывал на Контрактовой площади, чтобы посмотреть, как атлеты готовятся к полумарафону.



С 9:00 до 9:10 запланировали три старта для спортсменов, бегущих полумарафон, в том числе участников международного Чемпионата Балканских стран по легкой атлетике, который проходит параллельно с основным соревнованием.

Победителей, преодолевших 21 километр, будут награждать в 10:45. Также атлеты будут бороться за победу и на других дистанциях. Забег на 10 километров начнется в 12:20, а в 12:30 семейный старт на 1,6 километров.

Маршруты забегов:

на 21 километр: Контрактовая площадь — улица Петра Сагайдачного — улицы Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая — Набережное шоссе — Гаванский мост — улица Набережно-Рыбальская — Северный мост (реверсное движение в полосе встречного транспорта) — улица Трухановская — Парковый мост — Набережное шоссе — улица Набережно-Крещатицкая — улица Игоревская — улица Петра Сагайдачного — Контрактовая площадь;

на 10 километров: Контрактовая площадь — улица Петра Сагайдачного — эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкую — улица Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая — улица Игоревская — улица Петра Сагайдачного — Контрактовая площадь.

С 08:00 до 14:40 будут перекрыты для транспорта:

Улица Петра Сагайдачного, Боричев спуск, улица Игоревская, улица Набережно-Крещатицкая (от улицы Верхний Вал до Почтовой площади), Набережное шоссе (от Боричевого спуска до бульвара Дружбы народов), Гаванский мост в в направлении Северного моста, Гаванский мост в направлении улицы Верхний вал (с 11:00), улица Набережно-Рыбальская (с 11:00), Владимирский спуск.

Также будет перекрыты Северный мост (с 09:00 до 11:00), улица Трухановская (с 08:00 до 13:00), Днепровский спуск (с 08:00 до 10:40), мост Метро (с 08:00 до 10:40).