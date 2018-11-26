26 ноября 2018, понедельник

В Киеве в ТРЦ бросили дымовые шашки, произошло сильное задымление

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В результате задымления никто не пострадал
Фото: пресс-служба ГСЧС

В результате задымления никто не пострадал

В столичном ТРЦ Ocean Plaza неизвестный бросил дымовую шашку.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

"Неизвестным лицом была брошена дымовая шашка, что привело к сильному задымлению в помещении ТРЦ", - сказано в сообщении.

В результате сработала пожарная сигнализация. Пожара не было. Никто не пострадал.

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