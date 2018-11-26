В Киеве в ТРЦ бросили дымовые шашки, произошло сильное задымление

В столичном ТРЦ Ocean Plaza неизвестный бросил дымовую шашку.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
"Неизвестным лицом была брошена дымовая шашка, что привело к сильному задымлению в помещении ТРЦ", - сказано в сообщении.
В результате сработала пожарная сигнализация. Пожара не было. Никто не пострадал.
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