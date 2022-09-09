В Киеве на территории ТЦ METRO Почайна открылось первое в городе социальное кафе-пекарня 9 сентября, 17:20 Новости компаний METRO

Киев, 08 сентября, 2022 г. — На территории торгового центра METRO Почайна (Киев) открылось первое в Киеве социальное кафе-пекарня Sunshine Café, где работает молодежь с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями.

Видение социального проекта состоит в том, что мы разные, но мы равные — каждый человек с ментальной инвалидностью имеет право на социализацию и трудоустройство. У каждого есть право иметь возможность выбирать профессию и жить счастливой полноценной жизнью.

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Идея проекта принадлежит Алине Живаго, основательнице общественной организации «Солнечные люди», решившей сломать стереотипы общества относительно возможностей людей с синдромом Дауна или другими ментальными нарушениями. Работодатели боятся брать на работу таких людей, потому что не понимают специфики общения и обращения с ними, не знают, как с ними работать. У родителей взрослых с ментальными нарушениями нет времени на свою работу и на себя, поскольку они постоянно вынуждены заниматься вопросами своих детей.

Компания METRO Украина стала надежным партнером этого социально важного проекта по созданию мира, в котором каждый имеет право быть собой. Руководствуясь своим призванием быть лидером поддержки независимого бизнеса, ведущая международная торговая оптовая компания оказывает команде Sunshine Café всестороннюю поддержку: аренду на льготных условиях помещения для кафе размером 150 кв. м на территории торгового центра METRO Почайна в Киеве; профессиональное оборудование для выпечки пиццы; кухонная посуда и элементы декора для кафе; ингредиенты для выпечки социального хлеба; экспертную помощь в выборе ассортимента вместе с HoReCa-менеджерами METRO; профессиональные консультации и кулинарные мастер-классы для работников Sunshine Café от HoReCa-клиентов сети.

Основные направления работы кафе — пицца и хлеб. В концепции пиццерии — создание пиццы быстро и качественно. Каждый работник отвечает за отдельные задачи в процессе приготовления. Еще одна особенность заведения — открытая кухня. В реальном времени клиенты могут видеть весь процесс приготовления блюд.

Часть хлеба, выпекаемого командой, бесплатно передается малообеспеченным слоям населения, а также территориальной обороне и Вооруженным силам Украины. Заведение работает для гостей кафе, клиентов и сотрудников торгового центра METRO, а также в формате онлайн-доставки.

«Меня зовут Алина Живаго, я основательница общественной организации „Солнечные люди“, автор идеи проекта Sunshine cafe и мама очаровательной девушки с синдромом Дауна, которая в этом году получила диплом шеф-повара. Представьте, вы рождаете долгожданного ребенка, и в роддоме вам предлагают оставить его. Вашего ребенка неохотно берут в детский сад и школу. В Киеве только два профессиональных училища, принимающих на обучение молодежь с ментальными расстройствами. Таких людей неохотно берут на работу, потому что не знают, как с ними себя вести», — делится собственной историей Алина Живаго, основательница общественной организации «Солнечные люди», автор идеи проекта Sunshine cafe.

«Не всем известно, что ежегодно в Украине рождается более 400 детей с синдромом Дауна. Всего более 17 000 совершеннолетних людей с этим синдромом проживают сегодня в Украине. 90% из них не трудоустроены, не имеют возможности обеспечивать себя и свое будущее. Против своей воли они стали обузой для общества без возможности профессиональной реализации. Мы стремимся изменить ситуацию, разрушить стереотипные представления и подарить шанс на полноценную жизнь каждому из них. Мы разные, но мы равные!» — убеждена Алина Живаго.

«Корпоративная социальная ответственность для компании METRO — это постоянное внимание к этическому ведению бизнеса и вклад в развитие экономики, создание условий для улучшения уровня жизни как работников и их семей, так и местных громад и общества в целом. Сотрудники — это основа компании METRO, для которых мы создаем справедливые и безопасные условия труда, толерантное отношение и условия для развития, а также дарим пространство, мотивирующее и вдохновляющее их на ответственные действия. Принципы METRO Украина относительно справедливых условий труда и социального партнерства являются фундаментальным обязательным ориентиром для ведения бизнеса в компании, поэтому мы решили расширить свою поддержку культуры разнообразия и инклюзивности и за пределами экосистемы METRO Украина», — комментирует Елена Вдовиченко, генеральный директор METRO Украина.

«Так мы присоединились к социальному проекту общественной организации „Солнечные люди“. Сейчас наша страна переживает сложные времена, однако эта тема актуальна, она дарит свет, и мы чрезвычайно благодарны нашим социальным партнерам за возможность стать частью столь важного проекта! Мы желаем команде удачного старта и будем оказывать максимальную поддержку со своей стороны. METRO с Украиной, для украинцев!» — заключает Елена Вдовиченко.

Информационная справка:

«МЕТРО Кэш энд Керри Украина» вышла на украинский рынок в 2003 году. В настоящее время компания управляет 23 классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире и 3 магазинами оптовой торговли «Бери Вези» в Тернополе, Луцке и Чернигове. За более чем 16 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн евро. Объем продаж компании «МЕТРО Кэш энд Кери Украина» за 2018/2019 финансовый год (октябрь 2018 г. — сентябрь 2019 г.) составил 627 млн евро. «МЕТРО Кэш энд Керри Украина» входит в состав METRO. Больше информации.

METRO — ведущая международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей — владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 16 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме того, Metro помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO, о чем свидетельствует статус лидера отрасли по Европейскому индексу устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index 2019. Компания представлена в 34 странах и предоставляет рабочие места более 100 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2018/2019 финансовом году составил 27,1 млрд евро. В октябре 2019 года METRO AG заключила соглашение о продаже мажоритарного пакета акций своего бизнеса в Китае. В сентябре 2018 года компания начала процесс продаж розничной сети Real, насчитывающей более 34 тысяч работников. Больше информации.



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