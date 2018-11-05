05 ноября 2018, понедельник

В Киеве в результате тройного ДТП загорелся автомобиль - видео

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Причины аварии не сообщаются
Скриншот

Причины аварии не сообщаются

В понедельник, 5 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

Как отмечается, авария произошла на проспекте Науки. В результате происшествия один из поврежденных автомобилей загорелся.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины ДТП на данное время не известны.

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