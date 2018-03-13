В Киеве в результате стрельбы в магазине ранена женщина

Во вторник, 13 марта, на Подоле в Киеве мужчина устроил стрельбу в магазине.
Как сообщили в Нацполиции, в результате инцидента одна из клиенток получила ранение в бедро и была госпитализирована.
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"Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо", - говорится в сообщении.
На данное время стрелок задержан, а оружие изъято.
Ранее сообщалось, что на улице Лагерной в Киеве произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.
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