В Киеве в результате стрельбы в магазине ранена женщина

Во вторник, 13 марта, на Подоле в Киеве мужчина устроил стрельбу в магазине.

Как сообщили в Нацполиции, в результате инцидента одна из клиенток получила ранение в бедро и была госпитализирована.

"Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо", - говорится в сообщении.

На данное время стрелок задержан, а оружие изъято.

Ранее сообщалось, что на улице Лагерной в Киеве произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.