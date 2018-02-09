В Киеве в результате столкновения Audi со столбом два человека попали в реанимацию

В результате ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве, во время которого автомобиль Audi врезался в столб, два человека были госпитализированы в реанимацию.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Audi, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, "вылетел" с дороги и врезался в столб. Автомобиль получил существенные механические повреждения. Очень серьезно пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших из автомобиля пришлось доставать сотрудникам ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве Volkswagen на большой скорости врезался в столб.