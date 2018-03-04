В Киеве в подземном паркинге произошел пожар: сгорели несколько авто

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Киеве на массиве Осокорки в подземном паркинге сгорело около пяти автомобилей
Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на массиве Осокорки в подземном паркинге сгорело около пяти автомобилей

В субботу, 3 марта, в Киеве произошел пожар в подземном паркинге на Осокорках.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, пожар произошел на улице Елизаветы Чавдар, 13. 

"Масштабный пожар в Киеве на Чавдар,13: в подземном паркинге сгорели около 5 авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе пожара сильное задымление. Огонь потушен, но спасатели все еще работают.

Как уточняют читатели в комментариях к сообщению, "сгорели 3 машины: Rav, Kia и какая-то еще".

Парковка находится в жилом доме. По предварительной информации, никто не пострадал. 

Причины пожара и точное количество уничтоженной пожаром техники пока неизвестны.

Напомним, 10 января, в Киеве по адресу Кадетский Гай, 6 начался пожар в подземном паркинге.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове